Fue lo que le pasó a quien ahora resulta ser el ex campeón mundial, ya que los cuatro asaltos que pudo realizar desde ese tercer round hasta promediar el séptimo-momento en el cual el referí Kenny Bayless sentenció acertadamente el nocaut técnico- fueron un verdadero suplicio. No sólo por las caídas, si no por todo aquello que interiormente Wilder sabía que ya no podría hacer. Efectivamente Fury era una bestia en apogeo hormonal tan entero y seguro como obsceno y brutal al intentar convertirse en un innecesario Drácula frente a la sangre roja y descendente sobre el cuello de su rival. Más aún, los últimos cinco golpes los disparó restregando el revés del guante izquierdo desde arriba hacia abajo sobre la cara de Wilder y tras cada uno de ellos le lanzó detrás el puño cerrado de su mano derecha.