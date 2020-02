Tyson Fury logró lo que parecía imposible porque no hay que olvidarse que Wilder había defendido 10 veces de manera consecutiva su cinturón mundial del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), con impactantes triunfos ante el cubano Luis Ortiz y frente a su compatriota Dominic Breazeale, e iba camino a igualar una marca histórica del legendario Muhammad Ali. Pero eso no será posible porque The Gypsy King le puso un freno y ahora su carrera se ha relanzado.