Lejos de pelear, el mueblero aprovechó la oportunidad: “Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto”. “También le dije que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”, contó entre risas.