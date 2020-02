En una entrevista para Milenio, la también ex esposa de Jorge Vergara puntualizó: “la última responsabilidad que tuve fue en diciembre del 2014, dejé un grupo fortalecido, dejé a Grupo Omnilife y Angelíssima como una de las 100 empresas más importantes y con mejor posicionamiento. No sé qué ha sucedido desde entonces. Pero cada vez que el equipo cae en una mala racha, aunque ya pasaron cinco años, me siguen echando la culpa a mí”.