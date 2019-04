"Deberías pedir por aquellas personas que no tuvieron el valor de decir la verdad, aquellas que no les importó destruir a personas y a sus propias familias, aquellas que abandonaron a sus hijos y se escudaron con ellos para seguir siendo la víctima por su falta de valor…que Dios les permita descansar en paz", dice la respuesta de la ex esposa de Jorge Vergara.