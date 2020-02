Mientras, también en El Chiringuito, Lobo Carrasco, ex futbolista de Barcelona (donde fue compañero de Diego Maradona) aseguró que no hay que descartar la opción Xavi Hernández para el banquillo (“quiere subirse al tren cuando llegue su momento”), a pesar de que hace pocas semanas asumió Quique Setién como entrenador. Y firmó: “Yo no veo la foto de Abidal y Messi dándose la mano”. En ese clima, este jueves, Barcelona jugará ante Athletic Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey...