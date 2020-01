“Me empezó a tocar, luego se bajó los pantalones y cuando empezó a intentar sacarme los míos, yo le dije que no, que me tenía que ir y ahí fue cuando me agarró del cuello. Le pedí que me dejara y sé que me escuchaba porque cada vez que se lo pedí que parase, él me apretaba más fuerte. No al punto de no poder respirar sino de una forma que me atemorizaba”, agregó ella. Kobe nunca se detuvo y empezó, según lo que le dijo a la Policía, a frotarse sus partes íntimas por sobre los pantalones de la chica. Cuando ella pudo pararse y caminó hacia la puerta, él se interpuso y la tomó con ambas manos del cuello. La llevó hasta un sillón, le levantó la remera y empezó a desnudarla. “A ese punto ya estaba muy asustada”, aclaró la chica, quien aseguró haberle dicho que no varias veces. Consultada por los agentes sobre si cree que el acusado la escuchó, fue clara. “Seguro, porque cada vez que le decía, él me agarraba más fuerte”. Ahí fue, cuando con una mano en su cuello, Kobe acercó su cara a la de ella y le dijo. “¿No es cierto que no vas a decirle a nadie, no?”. Ella admitió que le dijo que no varias veces, incluso dándose vuelta y mirándolo a la cara, y Bryant prosiguió hasta la penetración. “Tenía miedo de que si le decía que sí, fuera todavía más físico conmigo”, explicó. Según la testimonial, la penetración “duró cinco minutos”, con ella llorando, hasta que Bryant paró… Entonces le pidió que se arreglara el pelo, se lavase la cara y, antes de dejarla ir, le repitió que “esto debe quedar entre nosotros”.