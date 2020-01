“Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero de Kober Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes del accidente. RIP”, escribió el usuario de Twitter @theironlydreams junto al breve viceo en el que se ve el Sikorsky S-76B que trasladaba a la ex estrella de la NBA y sus acompañantes por el cielo Los Ángeles en la neblinosa y fatídica mañana del domingo.