“Es un debut amargo en la Liga, si bien habíamos dado una buena presentación en copa (vs Chivas), en liga no lo hicimos. De entrada expresar que nos sentimos avergonzados de no haber podido darle a la afición esa satisfacción de tener una presentación como debía de haber sido”, comentó David Patiño, estratega del cuadro sinaloense, sobre la derrota.