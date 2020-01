8-Kobe tuvo una muy cercana relación con Argentina. Desde chico, cuando vivía en Italia (su padre Joe jugaba en la Lega), aprendió a amar el fútbol y, por ende, a valorar a nuestros futbolistas, desde Diego Maradona hasta Leo Messi. Hernán Montenegro, el famoso Loco, recuerda que antes y después de los duelos que él tenía con Joe en Pistoia y Reggio Emilia, dos ciudades italianas donde ambos jugaban como extranjeros, Kobe se la pasaba con la pelota de fútbol, buscando quién le jugara. “Y yo, como buen argento, tenía que patearle... Pero era todo el día. Recuerdo que yo lo llamaba ‘pendejo del orto’ porque era insoportable con la pelota. Su viejo me odiaba porque quería que jugara al básquet y yo recuerdo que le contestaba ‘este pibe no puede jugar a nada’”, termina la historia con una carcajada. Pasaron los años y lo mismo pasó con la selección argentina de básquet (“Nos enseñó a valorar el juego de equipo”, admitió KB) y con los jugadores, desde Manu hasta Gabriel Deck, a quien quiso saludar expresamente luego de verlo brillar en las semifinales del Mundial de China. “¿Si me pidió una camiseta o un autógrafo? No, me dijo que quería conocer Colonia Dora. ¿Te imaginás? Revolucionamos todo. Eso sí, con el calor que hace, no sé si podría dormir la siesta”, fue la ocurrencia del Tortuga. Sergio Hernández, DT de la selección, no se sorprende con esas actitudes porque “era un tipo muy querible, empático, que se acercaba de la misma forma a la figura como a nuestro utilero”, describió antes de cerrar con una anécdota que refleja la humildad del crack. “En el 2007, durante el Preolímpico, jugamos contra Estados Unidos y él se acercó a saludar. Nos pusimos a conversar y fue tan cercano conmigo que me animé a contarle que tenía dos hijos de 13 años que lo admiraban. Hasta ahí llegamos, no conversamos más. Un año después, en los Juegos Olímpicos, nos cruzamos nuevamente y cuando me vio, me dijo 'coach, después del partido le quiero mandar algo a sus hijos, ¿puede ser?’ Después del partido se sacó las zapatillas, las firmó para mis hijos y me las regaló. Lo hizo conmigo, pero lo hacía con todos. Kobe era así”, recordó.