Claro, pero esa vez no fue la primera que estos dos animales de la misma especie se encontraron en su vida. Dos carreras que están conectadas por la admiración y devoción que Kobe siempre sintió por Jordan. Desde muy chiquito. Mirándolo por TV desde Italia o, ya en su regreso a Estados Unidos (en 1991), en su casa de Filadelfia. Cada movimiento que le veía, iba a los playgrounds o a los entrenamientos del secundario Lower Merion y los imitaba. Hasta que no le salían, no paraba. Eso fue una constante, incluso cuando ya estaba en la NBA (desde 1996). Era capaz de mirar una y otra vez los videos de MJ. Y de copiar todo, desde gestos (como sacar la lengua, protestarle a los árbitros o abrir los brazos en señal de “estoy imparable”) hasta jugadas y movimientos. Y hasta que no le salía, no paraba. Por eso son impactantes los videos que se han viralizado marcando las similitudes en el juego y en el comportamiento de ambos.