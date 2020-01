Pues bien, Maradona, admirador de los deportistas de alto rendimiento y del básquetbol en particular, siempre demostró su devoción por Bryant. “Gracias por la magia”, le había escrito en redes sociales en 2016, cuando el escolta se retiró tras 20 años en la NBA, en un partido ante Utah Jazz en el Staples Center en el que anotó 60 puntos. Y este domingo el astro de 59 años no se mantuvo al margen luego de la noticia de la muerte del ex escolta, de 41 años, en un accidente mientras se trasladaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76 sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. En el impacto también perdió la vida Gianna María, la hija mayor de Kobe.