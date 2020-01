Williamson recuerda, a los cinco años, haberle dicho a sus padres que deseaba ser jugador colegial y puntualiza que a los “ocho o nueve empecé a soñar con la NBA”. De chico lo suyo no sólo fue el básquet. Su físico hizo que varios coach lo iniciaran en el fútbol americano. De hecho, Zion dividió su tiempo entre ambos hasta que tuvo que elegir. El amor por el básquet pudo más, aunque hasta bien entrada la adolescencia trataron de seducirlo desde el otro deporte. Eric Mateos, ex coach de la Universidad de Lousiana State, reconoció haberle ofrecido una beca a los 16 años para jugar en el equipo. “Podría haber sido un ala cerrada para la historia”, cree Mateos, pese a que a esa edad hacía rato que había dejado la ovalada. Las características de Zion daban para ilusionarse con que podría brillar en una posición en la que se necesita una combinación de potencia, velocidad y buenas manos. Pero, claro, el chico ya había tomado una decisión. Desde los nueve años se empezó a levantar a las cinco de la mañana para entrenar y seguir puliendo sus talentos. “Nosotros fuimos deportistas y sabíamos lo duro que era llegar hasta adonde quería Zion. Lo acompañamos en el camino”, explica Sharonda. Lo mismo hizo su padrastro, quien cuenta una intimidad bien religiosa que le hizo sentir que Zion iba camino al estrellato. “Yo estuve a dos semanas de ir a un campus NBA cuando me llevó por delante un auto… Estuve devastado y tuve un sueño en el cual yo le preguntaba a Dios por qué había permitido que esto me pasara a mí… Y él, recuerdo, me respondió ‘esto no es para vos, los que serán bendecidos serán tus hijos’”, recuerda. Menos dudas le quedaron cuando, en pocos meses, entre los 13 y 14 años, Zion creció 13 centímetros y dejó de jugar de base para pasar a ser un jugador versátil. “Entre séptimo y octavo grado pasó de medir 1m80 y pesar 57 kilos a irse a 1m93 y casi 75. Así cambió totalmente como jugador. Ahí no tuve dudas y a los 14 años se lo dije a Zion…”, recuerda Lee. Una charla reveladora que dejó perplejo a un adolescente que tenían sueños pero también dudas...-Acordate, vos vas a ser el mejor jugador del país. -Dale, vamos padre, seamos más realistas. Hoy no estoy en el ranking de nadie ni en el radar de ningún scout del país.-Ya lo estarás, Zion, ya lo estarás…La familia, ya mudada a la ciudad de Spartanburg, a 177 kilómetros de Salisbury, eligió para el chico la secundaria privada Spartanburg Day School, una institución con fuerte tradición académica pero que en básquet no figuraba entre las mejores del país. La idea de Anderson, más que ganar, era seguir moldeando a Zion. Sin embargo, con el nene creciendo en todo sentido, la Spartanburg Day se fue haciendo famosa por tener a un talento que guió a los Griffins a tres campeonatos estatales seguidos. “Cuando crecí en altura, me metí en un gimnasio y empecé a explotar las condiciones atléticas que Dios me regaló. Gané en confianza y creció mucho mi juego. Empecé a anotar 40, 50 puntos…”, recuerda. De la mano del técnico Lee Sartor, que siguió puliendo su juego en consonancia con lo que pedía Anderson, Williamson pasó a ser un portento físico con agilidades de un perimetral. Manejo de balón suave, movimientos armónicos en el cuerpo de un toro y definiciones explosivas. Una combinación de elegancia y poder que le permitieron promediar 36.4 puntos, 11.4 rebotes y 3.5 asistencias en el último año. Así, en el 2018, ganó los premios Mr. Basketball de South Carolina y Sr. Basketball de USA y llovieron las invitaciones para ir a los eventos top que reúnen a los mejores prospectos del país, los prestigiosos McDonald’s All-American, Nike Hoop Summit y Jordan Brand Classic.