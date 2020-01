En una entrevista con TUDN, el futbolista acusó a “gente que además está bastante informada sobre lo que sucedió y aún así, no sé con qué objetivo o con qué visión, hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante (...) pero la gente que en teoría se dice cercana a ti, lo último que esperas es que te claven un puñal por la espalda”. No obstante, mantuvo su postura de no mencionar nombres.