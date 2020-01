A pesar de los buenos resultados y el cariño de los aficionados, parecía que el técnico argentino no tenía muy claro su continuidad con los regios. Este martes, en conferencia de prensa, comentó que “tampoco (hay que) estar atado con contrato si no quieren alguien que esté, si no quiere uno o no quiere el club que siga, siempre haya una ventana abierta cada semestre”.