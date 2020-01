“Me dio la espalda gente cercana, si escuchan esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a la Selección le he dado todo. Hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron. Hay gente que cada vez que puede me da una puñalada”, sentenció.