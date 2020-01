Cuestionado sobre el estatus del jugador, Bonilla indicó que “mientras no se defina la situación, en tanto no se tome la resolución del Comité, el jugador no puede practicar el deporte con ningún club, ni siquiera puede presentarse a entrenar”. El jugador ya se ausentó de los entrenamientos el viernes pasado y el sábado no fue convocado al duelo en el que Chivas venció a Juárez por 2-0 en el debut de ambos en la Liga MX.