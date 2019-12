View this post on Instagram

Por este medio, quiero acercarme y dirigirme a toda la gente de Pachuca; esa gente que desde que llegué al club en el Apertura 2015 me recibió con los brazos abiertos aún sin esperar mucho de mi, pues llegué en un proceso formativo buscando ganarme un nombre en esta profesión. Gracias a Dios y al empeño que siempre tuve desde el primer día por estos colores que ustedes me hicieron sentir, terminé forjándome como futbolista profesional. Vestido de blanco y azul logré mi debut en Primera División y abrirme paso en el futbol tratando de dar siempre lo mejor de mí por sus colores que con orgullo defendí por 4 años y medio. Hoy termina un ciclo en mi carrera, termina mi paso por Pachuca y no quiero despedirme sin antes darles las gracias a todos y cada uno de los que compartieron su talento, trabajo y amor por el equipo en mi estancia con ustedes; me voy con la pasión que siempre me hicieron sentir y que me forjó como futbolista y ser humano. No terminaría de nombrar a todos; directivos, compañeros, cuerpos técnicos, personal... y por eso les digo... ¡Gracias Pachuca! Qué orgullo haber aportado para engrandecer el escudo que llevaré en mi corazón a donde quiera que vaya. Gracias por permitirme ser parte de su historia; no tengan duda que esta no se terminará de escribir sin lo mucho que aprendí con ustedes.