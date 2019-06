Con unas medidas únicas (129 kg y 2 m) y un atleticismo nunca visto, Zion no pudo evitar la emoción ante las cámaras. "Nunca pensé que estaría en esta situación. No estaría aquí si no fuera por mi madre. Sólo quiero darle las gracias. Puso sus sueños a un lado por mí", dijo con lágrimas en los ojos.