La presentación le permitió ingresar a los libros del Guinness como el más boxeador más longevo de la historia, superando al británico Steve Ward que en julio del 2017 se presentó en sus tierras con 60 años y 337 días. Allí se abrió otra ventana: Ward se conmovió con la historia de Albert, pero puso una queja sobre la validez del combate. “Entiendo totalmente que Al ha intentado batir mi récord por su hijo, pero no estoy seguro que haya cumplido los requisitos establecidos por GWR. Me puse en contacto con ellos para verificarlo. Tras mi pelea en 2017, los funcionarios pusieron en práctica medidas para evitar que alguien intente batir mi récord sin estar activo. Tiene que haber estado activo en su 60 cumpleaños y él no ha peleado desde 1983, y sólo tuvo una carrera de boxeador de cinco años”, reclamó.