Por su parte, Harrison no se mostró muy conforme con el fallo del referee, pese a que en las imágenes se vislumbra que no estaba apto para continuar la pelea: “No voy a cuestionar lo que sea que él haya visto. Empecé a ponerme un poco flojo. Quedé atrapado entre los golpes. Sin excusas. Lo ganó. Me encantaría enfrentarme una vez más”.