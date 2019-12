Más allá de su corta edad, Wibmer lleva más de 11 años en esto. Su primer video fue subido en 2008 bajo el título “Backflip en la nieve”, que contiene 107 mil reproduicciones. A partir de allí, el austríaco decidió mejorar la calidad de sus tomas y también las de sus trucos, componiendo así grandes cortometrajes. En 2016, su “Fabiolous Escape” realizado en la ciudad natal del joven, Oberpeischlach, fue coronado GoPro of the World bajo el galardón del Best Line Contest.