Sobre su estadía en Eslovaquia, contó que fue difícil pero que era una chance inmejorable para insertarse en el fútbol europeo. “Era mi última oportunidad de llegar a Europa y no podía permitirme el lujo de fallar. Durante tres meses nevó casi todos los días y no pude aprender el idioma. Pero me aferré a eso y me llevó a mi gran oportunidad, a marcharme al Brujas en Bélgica y, desde allí, al Aston Villa. Afortunadamente, mi madre me siguió de cerca y se aseguró de que no eligiera malos caminos”, concluyó el jugador.