Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

El anuncio del embarazo de Juliana Calderón sorprendió a su audiencia y desató una nueva ola de comentarios en redes sociales - crédito @julianacalderon12/tiktok

La creadora de contenido Juliana Calderón, conocida por su presencia activa y polémica en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo.

El embarazo de Calderón, quien es hermana de la también influencer Yina Calderón, ha generado numerosas especulaciones y comentarios, especialmente debido al hermetismo con el que ha manejado la identidad del padre del bebé.

El anuncio de la gestación se produjo pocos meses después de que Juliana enfrentara un momento doloroso con la muerte de su pareja, Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en un accidente aéreo vinculado a Yeison Jiménez. Este suceso impactó profundamente a la influencer, quien compartió abiertamente su duelo en redes sociales. Por eso, la noticia de su embarazo tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban un giro tan significativo en su vida personal en tan poco tiempo.

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La influencer ha optado por mantener en secreto la identidad del padre, lo que ha incrementado el interés y las especulaciones en torno a su vida privada - Imagen ilustrativa Infobae

Desde que reveló la noticia, Juliana Calderón se ha mostrado emocionada con esta nueva etapa, aunque ha optado por mantener en reserva detalles sobre su situación sentimental actual. En medio de cientos de rumores y preguntas de sus seguidores, la influencer ha dado apenas algunas pistas a través de sus historias de Instagram. Una de las publicaciones que más llamó la atención durante el fin de semana mostró a la joven tomando la mano de un hombre, intensificando la curiosidad sobre la identidad del futuro padre.

A pesar de la insistencia de su comunidad digital, Calderón ha preferido no revelar, por el momento, el nombre de la persona que la acompaña en este proceso. Ha manifestado que se encuentra feliz y enamorada, pero también que prefiere resguardar ciertos aspectos de su vida privada, al menos hasta sentirse lista para compartirlos con el público. Esta decisión ha alimentado aún más las especulaciones, ya que, aunque muchos intentan descifrar quién es el padre a partir de las pistas y fragmentos que comparte, la respuesta oficial sigue pendiente.

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Según lo que ha revelado en sus redes, Juliana Calderón estaría cursando entre el cuarto y el quinto mes de embarazo. La influencer ya confirmó que espera un niño, lo que indica que lleva varios meses en una relación con el hombre cuya identidad aún mantiene en secreto. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a sus publicaciones, esperando que en algún momento decida presentar oficialmente a su pareja y compartir más detalles sobre la familia que está formando.

A través de historias en Instagram, Juliana solo ha dejado ver pequeños indicios de su relación actual, como una imagen donde aparece tomada de la mano de un hombre - crédito Juliana Calderón / Instagram

El embarazo de Juliana Calderón ha acaparado la atención en redes sociales y portales de entretenimiento, no solo por la noticia en sí, sino por el misterio que rodea al padre del bebé. La historia de la influencer sigue generando conversación y expectativa, manteniendo a su audiencia pendiente de cada actualización y pista que pueda revelar en sus próximas apariciones digitales.

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Tras el anuncio de su embarazo, Juliana Calderón ha continuado en el centro de la conversación digital, pero las dudas y especulaciones sobre la veracidad de su estado y la identidad del padre de su hijo no han disminuido.

Varios usuarios en redes han notado que la influencer evita mostrar su abdomen en las publicaciones recientes, lo que ha generado aún más interrogantes sobre el desarrollo de su embarazo. Fotografías y videos en los que aparece usando ropa holgada o de espaldas han avivado los comentarios, y algunos incluso sugieren que podría estar ocultando detalles intencionalmente.

La noticia sobre la llegada de su primer hijo se conoció inicialmente a través de un video en el que su hermana, Yina Calderón, confirmó la información y le expresó buenos deseos. Sin embargo, el anuncio no solo fue motivo de celebración, sino también de críticas. Parte de los cuestionamientos apuntan a la rapidez con la que Juliana parece haber superado el duelo por la muerte de su anterior pareja, Juan Manuel Rodríguez, lo que ha llevado a algunos a dudar de la autenticidad del embarazo y de los detalles revelados hasta el momento.

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Las dudas han ido más allá, llegando a circular rumores sobre la posibilidad de que el bebé pudiera ser de otra persona, como su hermana Claudia, debido a la aparición de ese nombre en una ecografía compartida en redes. Frente a estos señalamientos, Yina defendió públicamente la veracidad del embarazo de Juliana y negó cualquier tipo de engaño, aunque para muchos la falta de pruebas visuales sigue alimentando la polémica.

Calderón ha manifestado que prefiere resguardar detalles de su vida sentimental, decisión que ha alimentado la curiosidad de quienes la siguen en redes - crédito @julianacalderon12/Instagram

A pesar de las críticas y versiones encontradas, Juliana Calderón ha optado por reservar información sobre el padre y no ha respondido directamente a los comentarios sobre su vientre, manteniendo el misterio en torno a su situación personal. Mientras tanto, los internautas continúan atentos a cada publicación, en espera de una confirmación definitiva que despeje las dudas.

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