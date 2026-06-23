México

Boletas SEP 2026: El único dato que necesitas para ver las calificaciones de tu hijo en línea

La consulta se realiza a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria

Guardar
Google icon
Madre, padre e hijo miran una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera, que muestra una boleta de calificaciones de la SEP con el año 2026.
Una familia mexicana consulta la boleta de calificaciones de su hijo en un portal en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene habilitada la consulta de calificaciones a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), una plataforma que permite revisar el historial académico de estudiantes de educación básica desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La herramienta está dirigida a alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y puede ser utilizada por madres, padres o tutores para conocer el desempeño escolar de sus hijos sin necesidad de acudir al plantel educativo.

PUBLICIDAD

La CURP, el dato clave para consultar las calificaciones SEP 2026

De acuerdo con el portal oficial del SIGED, la consulta del alumnado se realiza ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante. Una vez capturada, el sistema muestra la información académica disponible para el alumno.

Diversos reportes sobre el proceso de consulta coinciden en que la CURP del estudiante es el elemento indispensable para acceder a las boletas y calificaciones en línea.

PUBLICIDAD

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones en línea?

Para consultar las boletas SEP 2026, sigue estos pasos:

  • Ingresa al portal del SIGED.
  • Selecciona la opción de consulta para alumnado.
  • Captura la CURP del estudiante.
  • Haz clic en “Buscar”.
  • Revisa las calificaciones registradas.
  • Descarga o imprime la boleta si está disponible para el ciclo escolar correspondiente.

La SEP señala que la información mostrada en la plataforma proviene de los registros enviados por las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, por lo que las actualizaciones dependen de la carga oficial de datos realizada por cada entidad.

¿También se necesita la CCT?

En algunos casos, especialmente durante periodos de entrega de boletas o consultas específicas, algunas plataformas o sistemas estatales pueden solicitar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Sin embargo, el acceso principal al apartado de alumnado del SIGED se realiza mediante la CURP del estudiante.

Si no conoces la CCT del plantel, puedes solicitarla directamente en la escuela o consultarla a través de los directorios oficiales de la SEP.

¿Cuándo estarán disponibles las boletas finales del ciclo escolar 2025-2026?

Aunque la SEP realiza varias entregas de evaluaciones durante el ciclo escolar, las boletas finales suelen quedar disponibles una vez que los docentes concluyen la captura de calificaciones del último periodo. Diversos sistemas educativos estatales prevén que las evaluaciones finales puedan consultarse durante julio de 2026.

Por ello, si deseas revisar las calificaciones SEP 2026 de tu hijo, lo más recomendable es tener a la mano su CURP, ya que este dato permite acceder de forma rápida a la información académica disponible en el sistema oficial.

Para consultar las calificaciones, la plataforma oficial de la SEP es: SIGED - Consulta del alumnado.

Temas Relacionados

SEPBoletasCalificacionesConsulta en líneamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es el verdadero origen del miedo del ser humano a las serpientes?

Desde el asco, pasando por la repulsión, hasta el miedo o el pánico, la fobia hacia estos reptiles está presente en distintas culturas y sociedades del mundo

¿Cuál es el verdadero origen del miedo del ser humano a las serpientes?

No es para adultos mayores: El beneficio del Bienestar que abrió registro en junio para personas de 30 a 64 años

El trámite se realiza de acuerdo con un calendario que organiza la atención por la letra inicial del primer apellido

No es para adultos mayores: El beneficio del Bienestar que abrió registro en junio para personas de 30 a 64 años

Pemex y Petrobras firman acuerdo en Brasil: buscan mejorar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos

El tratado tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación

Pemex y Petrobras firman acuerdo en Brasil: buscan mejorar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos

México alcanza demanda de 20 mil 693 mdd por bonos: 3.3 veces más de lo colocado

La SHCP emitió bonos para recomprar deuda de corto plazo, eliminar vencimientos en dólares de 2027-2028 y reducir amortizaciones en euros para 2029

México alcanza demanda de 20 mil 693 mdd por bonos: 3.3 veces más de lo colocado

Un hombrede de 83 años contrató a dos albañiles pero lo robaron y mataron: les dan más de 100 años de prisión a cada uno

Geovanni “N” y Tomás “N” acudieron a la casa del adulto mayor en Xochimilco pero en lugar de trabajar le robaron su casa, los vehículos y tiraron su cuerpo en Morelos

Un hombrede de 83 años contrató a dos albañiles pero lo robaron y mataron: les dan más de 100 años de prisión a cada uno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van más de 2 toneladas de tepezcohuite incautadas en México: esta es la razón por la que estarían siendo enviadas a Europa

Van más de 2 toneladas de tepezcohuite incautadas en México: esta es la razón por la que estarían siendo enviadas a Europa

“Es un adicto”: la vez que El Chapo Guzmán se operó para mejorar su desempeño en el amor pero casi muere

Aseguran en el AICM media tonelada de posible raíz de tepezcohuite que sería enviada a Gran Bretaña

Estructura criminal de “El Jardinero” dentro del CJNG se desmorona: detienen y procesan a su sobrino en Nayarit

Gobierno alista C5 para vigilar carreteras ante violencia contra transportistas

ENTRETENIMIENTO

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

Le roban sus zapatitos al Pato Merlín: esto es lo que usa ahora para no lastimarse las patas

José Ron explota contra basura en el Ángel tras triunfo de México sobre Corea del Sur: “Dio tristeza”

DEPORTES

Pavel Nedved reconoce el poder de México y admite que Chequia necesita un partido perfecto para sobrevivir

Pavel Nedved reconoce el poder de México y admite que Chequia necesita un partido perfecto para sobrevivir

¿México regresa a la Copa América? Esto se sabe hasta ahora

¿Puede el pato Merlín entrar al México vs Chequia del Mundial 2026? Esto dice el reglamento de FIFA

México vuelve a consagrarse en el Tour NORCECA 2026 de voleibol de playa con una medalla de oro

Cuál es el sueldo de Juan Brunetta en Tigres, jugador que podría llegar a Cruz Azul en el Apertura 2026