Boletas SEP 2026: El único dato que necesitas para ver las calificaciones de tu hijo en línea

Una familia mexicana consulta la boleta de calificaciones de su hijo en un portal en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene habilitada la consulta de calificaciones a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), una plataforma que permite revisar el historial académico de estudiantes de educación básica desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La herramienta está dirigida a alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y puede ser utilizada por madres, padres o tutores para conocer el desempeño escolar de sus hijos sin necesidad de acudir al plantel educativo.

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La CURP, el dato clave para consultar las calificaciones SEP 2026

De acuerdo con el portal oficial del SIGED, la consulta del alumnado se realiza ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante. Una vez capturada, el sistema muestra la información académica disponible para el alumno.

Diversos reportes sobre el proceso de consulta coinciden en que la CURP del estudiante es el elemento indispensable para acceder a las boletas y calificaciones en línea.

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¿Cómo descargar la boleta de calificaciones en línea?

Para consultar las boletas SEP 2026, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del SIGED .

Selecciona la opción de consulta para alumnado.

Captura la CURP del estudiante.

Haz clic en “Buscar”.

Revisa las calificaciones registradas.

Descarga o imprime la boleta si está disponible para el ciclo escolar correspondiente.

La SEP señala que la información mostrada en la plataforma proviene de los registros enviados por las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, por lo que las actualizaciones dependen de la carga oficial de datos realizada por cada entidad.

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¿También se necesita la CCT?

En algunos casos, especialmente durante periodos de entrega de boletas o consultas específicas, algunas plataformas o sistemas estatales pueden solicitar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Sin embargo, el acceso principal al apartado de alumnado del SIGED se realiza mediante la CURP del estudiante.

Si no conoces la CCT del plantel, puedes solicitarla directamente en la escuela o consultarla a través de los directorios oficiales de la SEP.

¿Cuándo estarán disponibles las boletas finales del ciclo escolar 2025-2026?

Aunque la SEP realiza varias entregas de evaluaciones durante el ciclo escolar, las boletas finales suelen quedar disponibles una vez que los docentes concluyen la captura de calificaciones del último periodo. Diversos sistemas educativos estatales prevén que las evaluaciones finales puedan consultarse durante julio de 2026.

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Por ello, si deseas revisar las calificaciones SEP 2026 de tu hijo, lo más recomendable es tener a la mano su CURP, ya que este dato permite acceder de forma rápida a la información académica disponible en el sistema oficial.

Para consultar las calificaciones, la plataforma oficial de la SEP es: SIGED - Consulta del alumnado.