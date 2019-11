A la hora de elegir el mejor gol de su carrera, no lo dudó y eligió el que le hizo a Germán Burgos de tiro libre en el estadio Monumental, por las semifinales de la Copa Libertadores 1995. Ese día, Atlético Nacional eliminó a River del certamen y el público local descargó todo su enojo contra Higuita por haber picado un penal ante El Mono: “Casi no salimos del estadio. La gente estaba con bronca conmigo porque yo se la cobré (se la pateé) suavecita al medio, se la piqué. Por eso me dicen sobrador, loco, pero estaba más cagado (sic) y no veía más angulo. Lo hice de cagazo”.