“¿Comprar un Ferrari, por ejemplo? No... Es agradable, pero sigue siendo un automóvil y no me atrae más que eso”. Clément Lenglet llegó al Barcelona hace más de una temporada como una de las caras que debe soportar la renovación de la era post Messi para la que el club lentamente ya comienza a prepararse. Sin embargo, ser uno de los elegidos por una de las instituciones más poderosas del mundo no lo marea.