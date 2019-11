No obstante, el arquero valoró el gesto de Marc-André ter Stegen, quien, a diferencia de sus compañeros, lo esperó camino al vestuario para felicitarlo por su soberbia actuación. “Me detuvo en el túnel y me dijo que no había visto a un portero tan bueno en mucho tiempo y que fue un placer verme jugar con los pies”, esbozó.