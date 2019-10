Finalmente, Edson Álvarez, quien es parte desde esta temporada de la plantilla del Ajax de Ámsterdam, no tuvo actividad toda vez que la Eredivisie no se sumó a las acciones intersemanales que se vivieron en Europa. No obstante, aún no se gana la confianza por completo de las leyendas del equipo campeón del balompié neerlandés.