El entrenador de 52 años ocupaba el puesto desde hace cinco años. Su contrato con Rugby Australia llegaba a término a fin de año. Mantenido en el puesto pese al catastrófico 2018 para Australia, había anunciado en el pasado que dimitiría si su equipo no lograba conquistar la Copa del Mundo. “Lo dije, si no se gana, no sigo. Y soy el tipo de persona que hace lo que dice”.