“Antes de la iniciativa de Probeis, a lo mejor muchos jugadores quedaban en el limbo, de repente los firmaban, de repente no y ya no sabían qué hacer. Ahora te dan esa posibilidad y hay jugadores que no desarrollan a tan temprana edad -como yo- pero después estallan con un buen entrenador, con un programa de desarrollo físico puedes dar ese estirón y llegar a Grandes Ligas y explotar”, indica el ex beisbolista mexicano Rodrigo López.