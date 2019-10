“No puede ser, ¿en serio? No sabía nada de esto... ¡Sí, no me lo creo! ¿Es verdad? ¿Seguro? ¡Sí, es genial! ¡Fantástico! Como puedes ver con mi reacción no tenía ni idea, no he visto ningún ranking recientemente. He intentado quitarme eso de la cabeza lo máximo posible. Asegurar mi presencia en el Torneo de Maestros es increíble", fueron las palabras de Tsitsipas, mientras el cronista le asentía una y otra vez que su boleto al certamen ya estaba garantizado.