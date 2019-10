Si bien el español no participó del torneo asiático debido a una inflamación en su mano izquierda, esto no le modificó su puesto en el ranking debido a que tampoco lo había hecho el año pasado. Rafa y Nole no disputarán el ATP 250 de Estocolmo ni el ATP 500 de Viena por lo que recién volverán al ruedo en el Masters de París. Allí, Nadal volverá a liderar el escalafón sin importar la instancia que alcance él o su rival.