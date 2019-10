Semanas atrás, la noticia de un traslado en helicóptero a una clínica francesa puso todos los focos sobre ese suceso. Aunque fue ingresado bajo un seudónimo para evitar el interés de los curiosos, los detalles de que el ex piloto de 50 años permaneció durante algunos días se esparcieron por los medios con el correr de las horas. Todt expresó su enojo por esa situación: “He leído cosas increíbles al respecto y, como de costumbre, los que saben no hablan y los que no saben nada, sí hablan... Todavía estoy sorprendido de que cuando Michael vino a París para un chequeo en el hospital hablaron personas que deberían respetar el secreto médico”.