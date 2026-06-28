Detienen a hombre armado en Escuinapa, Sinaloa, con fusil AK-47, municiones y equipo táctico

Los elementos de seguridad localizaron un fusil calibre 7.62x39 milímetros tipo AK-47, siete cargadores abastecidos, 219 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas y una motocicleta. (Crédito: X | @sspsinaloa1)

Un hombre fue detenido en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de ser sorprendido en posesión de un fusil AK-47, cientos de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico, informó la Seguridad Pública estatal.

La captura ocurrió en la comunidad de El Roblito, donde elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un individuo armado.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el sospechoso intentó escapar al notar la presencia de los agentes y corrió hacia una vivienda abandonada con la intención de ocultarse. Sin embargo, fue alcanzado y detenido antes de lograr su objetivo.

Durante la intervención, los elementos de seguridad localizaron un fusil calibre 7.62x39 milímetros tipo AK-47, siete cargadores abastecidos, 219 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas y una motocicleta.

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Tanto el detenido como el armamento y el resto de los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del sospechoso.

La detención se realizó en un operativo conjunto en el que participaron elementos estatales y federales desplegados en el sur de Sinaloa como parte de las acciones de vigilancia en la región.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre detenido tiene vínculos con algún grupo delictivo que opere en la zona ni si cuenta con antecedentes penales.

Detención reciente de “El Güero Pin” mantiene a Escuinapa bajo operativos y con despliegues de seguridad

La reciente detención de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, junto con la de un exsecretario de Seguridad municipal en Escuinapa, ha mantenido un escenario de alta actividad operativa en el sur de Sinaloa, con presencia de fuerzas federales y estatales en comunidades rurales y carreteras del municipio.

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Tras esos hechos, se han mantenido despliegues de seguridad en distintos puntos de Escuinapa, donde continúan los patrullajes, revisiones y recorridos en zonas de acceso como la autopista Mazatlán–Tepic y la carretera libre hacia la cabecera municipal, ante la persistencia de movimientos de grupos armados en la región.

En ese contexto reciente, las autoridades han reportado nuevas acciones de vigilancia y aseguramientos en la zona, lo que ha mantenido la atención operativa en comunidades como El Roblito y otros puntos rurales del municipio, donde se han concentrado intervenciones de fuerzas de seguridad.

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El ambiente en la región sur de Sinaloa se ha mantenido activo en materia de seguridad tras las detenciones, con presencia constante de operativos federales y estatales en Escuinapa y sus alrededores.