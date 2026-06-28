Morena rechaza acusaciones sobre presunta colaboración de funcionarios con EEUU: “Es narrativa de la ultraderecha”

Al rechazar los señalamientos sobre una presunta cooperación de cuadros del partido con autoridades estadounidenses, Ariadna Montiel busca contener un daño reputacional que vuelve cíclico en la agenda pública nacional e internacional. (Infobae-Itzallana)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió al paso este domingo ante un reportaje del diario The New York Times que sacudió al partido gobernante: al menos una docena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido en el poder— se habrían puesto en contacto con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información sobre otros políticos.

Montiel rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” construida durante años contra el movimiento. “Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento sea eso, una narrativa de la ultraderecha”, afirmó la dirigente en conferencia de prensa.

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El reportaje que encendió las alarmas

El texto, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que los acercamientos ocurrieron en las semanas posteriores a que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos —en activo y retirados— de colaborar con organizaciones del narcotráfico.

Según el diario, el incentivo detrás de la supuesta colaboración sería anticiparse a investigaciones que los propios funcionarios “temen puedan centrarse en ellos”, situación que podría derivar en una “cascada” de testigos y acusaciones que “amenazaría con debilitar al partido”.

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La ola de colaboración habría sido impulsada por contactos privados de la DEA con políticos mexicanos para obtener información sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales, reforzada además con testimonios de narcotraficantes detenidos y extraditados, incluidos integrantes de Los Chapitos.

NYT aseguró que sus fuentes les indicaron que muchos de estos funcionarios morenistas buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos.

Durazo y Villarreal, señalados como “objetivos”

Entre los nombrados en el reportaje se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, identificados como “objetivos” de investigaciones estadounidenses por presunta corrupción, según cinco fuentes consultadas por el diario. Ambos han rechazado cualquier vínculo con organizaciones criminales.

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El reportaje también menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó la autenticidad de un audio en el que conversa sobre una posible reunión con autoridades estadounidenses, aunque negó haber alcanzado acuerdos con funcionarios de ese país.

Durazo le exige al NYT que rectifique

La respuesta de Alfonso Durazo no se hizo esperar. El gobernador de Sonora envió una carta al presidente y editor del diario, A.G. Sulzberger, exigiendo la rectificación de los señalamientos al calificarlos de carentes de sustento verificable, y aseguró no haber recibido notificación alguna de autoridad mexicana o extranjera sobre una investigación en su contra.

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En el texto, Durazo argumentó que el NYT presentó como un hecho información previamente difundida por Los Angeles Times el pasado 3 de junio, “sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración”. “Rectificar una publicación que carece de sustento verificable no constituye una concesión editorial, constituye una obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo”, indica el documento.

Hasta el cierre de esta nota, la carta no había sido difundida a través de los canales oficiales del gobernador sonorense.

“Es la misma campaña de siempre”: Montiel

De regreso en la postura del partido, Montiel recordó que esta línea de señalamientos no es nueva: la misma narrativa fue utilizada primero contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador —a quien tacharon de “narcopresidente”— y luego contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña electoral.

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La dirigente subrayó que el partido respalda plenamente la postura de Sheinbaum y que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley y el estado de derecho. “Vamos a estar siempre pendientes de las investigaciones de las autoridades mexicanas, como es el caso de Sinaloa, que desarrolla la Fiscalía General de la República”, afirmó.

Montiel también quiso marcar contraste político: destacó el “gran entusiasmo” que, dijo, muestran los aspirantes registrados en los estados convocados por Morena de cara al ciclo electoral 2027, frente a lo que calificó como ataques mediáticos orquestados para desacreditar al movimiento.

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió al paso este domingo ante una publicación del diario The New York Times que señala una presunta colaboración de funcionarios del partido con autoridades de Estados Unidos. La también exsecretaria federal descartó los señalamientos y los calificó como parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” construida durante años contra el movimiento

Asambleas de soberanía, la respuesta territorial de Morena

Ante el escenario de presión mediática e institucional, la dirigente anunció que las asambleas en defensa de la soberanía nacional cobran “vital importancia” en este momento. Informó que cada aspirante registrado recibió una guía para priorizar esta actividad en su agenda como respuesta desde las bases al embate informativo.

“Ante ello, la información, la verdad y el trabajo cerca del pueblo”, cerró Montiel.

Antecedentes: la presión acumulada sobre Morena

El reportaje del NYT llega en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos. El acercamiento de funcionarios con autoridades estadounidenses habría ocurrido poco después de que EU solicitó la detención con fines de extradición de diez funcionarios activos y retirados de Sinaloa, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con el diario, algunos integrantes de Morena han iniciado conversaciones con autoridades estadounidenses pese a que la presidenta Sheinbaum ha cuestionado públicamente dichas investigaciones, al considerar que representan una injerencia en los asuntos internos de México. Morena ha rechazado sistemáticamente todos estos señalamientos y los ha enmarcado como parte de una ofensiva política orquestada desde sectores de la derecha mexicana y extranjera.