“No será fácil para nadie, a veces nos vamos a los extremos con el director deportivo, en primer lugar no es el que pone el dinero, no es el que llega a decidir todo, tampoco es que como director debas elegir a todos y todo lo que se va a hacer, no es así, pero tampoco eres un supervisor. Fácil no es porque el mundo de Chivas es muy particular, no sólo porque usan mexicanos sino todo gira en la ciudad en torno al equipo”, insistió De Anda.