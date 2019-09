"Quiero aclararle al señor Garcés que yo en cuestiones de dinero no me meto, por prestigio, por honestidad y por valores, yo no negocio ningún contrato ni me meto en cuestiones contractuales, eso lo define el licenciado Billy, por si no está enterado. Efectivamente, no se presentaron ni él ni el licenciado Alfredo en un año y dos meses que estuve en la institución mientras mi trato era directo con el licenciado Álvarez", insistió.