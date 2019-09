En la misma entrevista, Cristiano Ronaldo mostró un lado desconocido de su vida al hablar sobre un personaje que suele ocultar: su padre. Luego de ver un video inédito, dijo entre lágrimas: "Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil".