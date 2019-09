Según informaciones del portal de noticias G1, de la red Globo, el alquiler mensual del inmueble (28.340 reales o unos 6.912 dólares) tuvo un reajuste en 2015 y después de pagar los dos primeros meses con el nuevo valor (35.000 reales o unos 8.536 dólares) Romario alegó que no estaba de acuerdo con el precio. El ex futbolista dijo que no existió un contrato para el reajuste, mientras que la empresa inmobiliaria presentó pruebas, como conversaciones y correos electrónicos, en los que el senador aceptaba los valores.