"En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que 'bienvenido a Italia'. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano", dijo Lozano Bahena a TUDN.