Chester jugó un gran partido en los cuartos de final. Apoyó cuatro tries frente a Samoa. Y también participó en las ajustadas y consagratorias victorias ante Francia y los All Blacks. En ese último partido la preocupación sudafricana era cómo frenar a Jonah Lomu, esa fuerza de la naturaleza, indetenible, inmanejable que atravesaba rivales; a veces parecía que Lomu había faltado al colegio el día que enseñaban que la materia es impenetrable: los pasaba por el medio, no modificaba su marcha y los oponentes iban siendo literalmente aplastados por su paso. Para eso, para que el All Blacks gigante no los lastimara, fue clave otro Springbok recientemente fallecido, el otro wing, James Small que se colgaba del neocelandés hasta la llegada de sus compañeros, y así entre varios tacklearlo.