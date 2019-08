Según el sitio Mako, el atleta de 27 años rompió en llanto al costado del escenario cuando logró el título en la categoría hasta 81 kilos del Mundial de Judo que se está desarrollando en Tokio, Japón."Bien hecho, Sagi. Has traído un gran honor a Israel. Has demostrado lo que he dicho todo el tiempo: gracias a personas con talento como tú, hemos convertido a Israel en una superpotencia de Judo", le dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.