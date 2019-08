"Por más que la gente me exige que lo ponga por su calidad; pero si no quiere, no. No lo usare y no estoy peleado con él, entrena bien, nos saludamos, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen y le piden. Prefiero meter a un joven que sé que no tiene ni el cinco por ciento de su calidad pero que tiene el 200 mil por ciento de la actitud que no tiene Jéremy; no pasa por un pleito, porque la redes sociales me invaden de que yo estoy enojado y que me deje de jaladas".