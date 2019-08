"Este tipo de partidos me emocionan, me ilusionan, me da mucho gusto estar al frente de este grupo de jugadores, es un orgullo representar a México y cada torneo, sea oficial o no. Lo vamos a tomar con toda la seriedad, con la ilusión y motivación del mundo para poder ganarlo y después sacar el máximo provecho y la mejor experiencia de todo", aseguró "Jimmy".