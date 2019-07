“Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, así me lo hizo saber el señor Bonilla (…) si no hacen los pagos, el equipo de Tiburones no participa en el torneo y no se trata sólo de mí, sino de toda la gente a la que le debe, entonces confiamos en que se arreglará“, comentó el actual timonel de Necaxa.

Los Tiburones Rojos fueron estratégicamente elegidos para descansar en la fecha inaugural precisamente por este tipo de razones.

Debido a su pobre desempeño, el Veracruz había descendido oficialmente la temporada pasado. Pero gracias a que el dueño pagó 120 mil millones de pesos, el equipo aún permanece en la primera división.

Cuando Veracruz ganó el título de Copa MX del Clausura 2016, el equipo alcanzó su mayor potencial financiero, al valer USD 32.7 millones. En ese momento contaba con jugadores como los argentinos Julio Furch y Daniel Villalba, entre otros, que significaban el pilar deportivo y financiero del equipo. LEE: Enrique “Ojitos” Meza: el nuevo entrenador de los Tiburones Rojos de Veracruz