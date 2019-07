8.-Napoleón

Entre el 9 de noviembre y el 12 diciembre de 1970, Bobby Fischer participó del Torneo Interzonal de Palma de Mallorca; capital de la isla, que junto a Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera componen el archipiélago balear sobre el Mediterráneo. Palma, ciudad turística por antonomasia y sitio elegido por la Realeza española para su descanso (en el castillo de Bellver), recibió a los mejores 24 ajedrecistas de aquel momento que disputarían la competencia y de la que sólo los seis mejores clasificados accederían al Ciclo Candidatos. El Interzonal de Palma fue el último torneo oficial que disputó Fischer en su carrera, y en el que brilló con todo su esplendor. Le sacó tres puntos de ventaja al lote de escoltas, ganó las últimas 7 partidas consecutivas que sumada a sus siguientes pasos en el Candidatura lo ubicó frente al record aún hoy vigente de 20 victorias consecutivas ante grandes maestros.

Curiosamente en la última jornada, Fischer, ya ganador del certamen debía jugar con el gran maestro argentino Oscar Panno. Pero un cambio en la reglamentación, por parte de los organizadores, molestó al Ingeniero Panno que decidió no presentarse a jugar. Las partidas estaban programadas para las 16 horas del sábado, pero como Fischer respetaba el Sabbat el juego fue reprogramado para las 19. El malestar del argentino sucedió porque él advirtió con antelación a los organizadores que las partidas de la última rueda debían empezar todas al mismo horario y que si no lo respetaban, él no jugaría. Los organizadores le dijeron que se ocuparían del tema pero no fue cierto. Al parecer Fischer no estaba enterado del sainete; por eso cuando llegó a la sala a las 19 y advirtió que no estaba su rival enseguida comprendió que no habría partida.