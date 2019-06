A principios del año pasado dio sin embargo un paso al nombrar a un negro como capitán del XV nacional por primera vez, Siya Kolisi. El asunto de las cuotas sigue siendo muy sensible. Como lo explicó el ex defensor Matthew Booth en diálogo con AFP, "el fútbol multirracial era una experiencia formidable". "Me abrió la mente jugar con compatriotas de otras razas", concluyó. La iniciativa ni siquiera debería estar en discusión. Los jugadores (tanto de rugby como de fútbol o cualquier otra disciplina) deberían ser convocados por su talento y por lo que le puedan ofrecer a su representativo nacional, sin depender del color de su piel. Un debate que todavía está abierto en el rugby.