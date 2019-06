El tribunal determinó que la presentación de Adidas no logró su objetivo: le dio la razón a la Oficina de Propiedad Intelectual e indicó que las tiras no representan un patrón, sino una "marca figurativa ordinaria". Además, indicó que Adidas proveyó evidencia respecto del uso de la marca en cinco países de la Unión Europea, pero no en todo el territorio supranacional.