"No sé si era mi despedida o no, pero intento dar siempre lo mejor. No acostumbro a marcar muchas veces, entonces cuando tengo la oportunidad pues hay que hacerlo con esa euforia y más que era para alcanzar un resultado positivo y agradecer el cariño que me brindan todos mis compañeros, es un sentimiento inigualable", declaró.